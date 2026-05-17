Воздушную тревогу объявили в Литве из-за дрона в небе

Руководство страны увели в укрытия.
Глеб Владовский 20-05-2026 11:42
© Фото: IMAGO MICHAEL BIHLMAYER Globallookpress

Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Литвы из-за обнаруженного в небе беспилотника. Об этом сообщило издание Delfi.

«Жителям поступают экстренные уведомления с призывом немедленно отправляться в укрытия или безопасные места, позаботиться о близких и ожидать дальнейших инструкций», - цитирует Life.

Отмечается, что руководство страны, включая президента Литвы Гитанаса Науседа, премьер Ингу Ругинене и председатель Сейма Йозаса Олекаса, планируют переждать в укрытиях. Кроме того, сообщается о залетевшем в воздушное пространство Латвии БПЛА. Но через некоторое время воздушную тревогу отменили.

Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах России вызвали в МИД Латвии после публикации доклада Службы внешней разведки России о намерении Киева ударить беспилотниками с территории стран Балтии. Российскому дипломату Дмитрию Касаткину выразили категорический протест.

#в стране и мире #беспилотник #бпла #Литва #воздушная тревога
