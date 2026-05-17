СФ одобрил применение армии для защиты арестованных за рубежом россиян

Совет Федерации поддержал закон о защите арестованных за рубежом граждан РФ силами армии. Информация следует из электронной базы Госдумы.

Документ позволяет президенту РФ привлечь Вооруженные силы в том случае, если граждане России будут арестованы или станут подвергаться преследованию иностранными и международными судебными органами, которые наделены полномочиями действовать без участия Москвы или их компетенция не основана на резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме того, необходимые меры должны принять органы государственной власти в пределах своих полномочий. Как отметили законодатели, в таком случае применяться Вооруженные силы должны точечно. Речи о ведении полномасштабных боевых действий нет.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщил, что на пленарном заседании Госдумы депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий право использовать Вооруженные силы для защиты граждан России, арестованных за границей по решению иностранных судов.