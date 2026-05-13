На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий право использовать Вооруженные силы для защиты граждан России, арестованных за границей по решению иностранных судов. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Документ касается ситуаций, когда аресты не были санкционированы российским законодательством, международным договором или резолюцией Совета Безопасности ООН.

«В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены», - отметил Володин.

Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, «западное "правосудие" превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями». Полномочиями привлекать ВС РФ для защиты соотечественников обладает только президент, уточнил он.

Россияне часто оказываются в плену у западной Фемиды. Наиболее известные случаи - это задержание и тюремное заключение в США общественницы Марии Бутиной, летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута. Одним из последних резонансных дел стало задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина. Его арестовали в Варшаве 4 декабря 2025 года по запросу украинской стороны. Киевский режим счел его виновным в проведении археологических раскопок на территории Крыма и «насчитал» более $4,7 млн ущерба, якобы нанесенного действиями ученого.

В Кремле решение польской стороны сочли правовым произволом, а самого Бутягина обменяли 28 апреля 2026 года на двух представителей молдавских спецслужб, задержанных в России ранее.