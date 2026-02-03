МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипажи Т-80БВМ разрушили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Обстрел 125-миллиметровыми снарядами вражеских укреплений создал условия для продвижения российских штурмовиков.
03-02-2026 17:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских опорных пунктов на территории Запорожской области. Это сделали экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток». 

Танкисты наносили удары по заранее разведанным целям. Они вели огонь из 125-миллиметровых пушек осколочно-фугасными снарядами, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Успешное уничтожение огневых точек и разрушение укрытий, обеспечивающих удержание рубежа противником, создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп ВС РФ. В Минобороны России добавили, что работа танковых экипажей направлена на систематическое разрушение укреплений ВСУ. 

Ранее корреспондент «Звезды» Анна Цепаева в своем сюжете показала, как танкисты ломают оборону украинских боевиков на Запорожском направлении. Она отметила, что в современных условиях танк превратился в высокомобильную точную артиллерию, способную расчистить путь штурмовикам своими 125-миллиметровыми снарядами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бронетехника #танки #спецоперация #Т-80БВМ #группировка восток
