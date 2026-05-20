Дроноводы поразили антенны связи, блиндаж и пункты дислокации ВСУ

На кадрах Министерства обороны видно поражение объектов в лесополосе и городской застройке.
20-05-2026 10:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вновь сформированных подразделений войск беспилотных систем ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, операторы ударных беспилотников подразделения «Белый кречет» на одном из направлений СВО нанесли серию точных ударов по объектам ВСУ. Целями стали антенны связи, замаскированный блиндаж и пункты временной дислокации украинских подразделений.

На видео запечатлена работа FPV-дронов в режиме реального времени. Операторы выводят беспилотники к целям на предельно малой высоте. После наведения дроны поражают объекты точными попаданиями.

Дроноводы продолжают выполнять задачи по уничтожению техники, средств связи и живой силы противника. Этим они обеспечивают поддержку российских штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #дроны #СВО #Белый кречет
