ФСБ: задержаны 34 россиянина за участие в деятельности украинских колл-центров

Сотрудниками правоохранительных органов за первый квартал 2026 года задержаны 34 россиянина за незаконное администрирование сим-боксов, использовавшихся украинскими колл-центрами на территории РФ. Такую статистику приводит ЦОС ФСБ России.

«Задержаны 34 гражданина России и двое иностранных граждан, причастных к незаконному администрированию сим-боксов, 15 граждан РФ, незаконно осуществлявших распространение абонентских номеров российских операторов связи и регистрацию аккаунтов в сети Интернет. Изъято свыше 50 сим-боксов и более 8 000 сим-карт», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что украинские колл-центры используют сим-боксы для проведения диверсий и терактов на территории России. Кроме того, благодаря расширению перечня правонарушений силовикам удалось привлечь к ответственности администраторов этих боксов. Также сообщается, что на территории РФ задержали 37 россиян за совершение поджогов и других диверсий по указанию украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели серию задержаний в нескольких регионах России. Была пресечена деятельность пяти пособников и двух пропагандистов киевского режима, которые оправдывали террористические атаки по территории России.