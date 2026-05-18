МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ: задержаны 34 россиянина за участие в деятельности украинских колл-центров

В ведомстве отметили, что украинские колл-центры используют сим-боксы для проведения терактов на территории России.
Глеб Владовский 18-05-2026 10:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудниками правоохранительных органов за первый квартал 2026 года задержаны 34 россиянина за незаконное администрирование сим-боксов, использовавшихся украинскими колл-центрами на территории РФ. Такую статистику приводит ЦОС ФСБ России.

«Задержаны 34 гражданина России и двое иностранных граждан, причастных к незаконному администрированию сим-боксов, 15 граждан РФ, незаконно осуществлявших распространение абонентских номеров российских операторов связи и регистрацию аккаунтов в сети Интернет. Изъято свыше 50 сим-боксов и более 8 000 сим-карт», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что украинские колл-центры используют сим-боксы для проведения диверсий и терактов на территории России. Кроме того, благодаря расширению перечня правонарушений силовикам удалось привлечь к ответственности администраторов этих боксов. Также сообщается, что на территории РФ задержали 37 россиян за совершение поджогов и других диверсий по указанию украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели серию задержаний в нескольких регионах России. Была пресечена деятельность пяти пособников и двух пропагандистов киевского режима, которые оправдывали террористические атаки по территории России.

#Задержание #Узлы связи #колл-центры #ЦОС ФСБ России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 