МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 84 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

Опасность заражения энцефалитом сохраняется в отдельных районах 49 субъектов РФ.
Дарья Неяскина 19-05-2026 09:47
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Количество россиян, пострадавших от укусов клещей, превысило 84 тысячи человек. Об этом рассказал  представитель пресс-службы Роспотребнадзора для газеты «Ведомости».

Всего за семь дней этот показатель вырос почти в два раза. Неделей ранее в ведомстве сообщили о 43 тысячах обращений. Сезонную активность насекомые начали проявлять с середины марта. При этом 2,4 миллиона человек сделали прививку от клещевого энцефалита. Как подсчитали журналисты на основе данных службы, только за прошедшую неделю число вакцинированных выросло примерно на 200 тысяч.

В федеральной службе уточнили, что чаще всего жертвы клещей обращались за помощью в лечебные учреждения следующих регионов: Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Вологодская, Кировская, Томская, Костромская и Новосибирская области, а также Красноярский край. Опасность заражения энцефалитом сохраняется в отдельных районах 49 субъектов РФ. 

Инфекция вызывает лихорадку, интоксикацию, поражает серое вещество мозга и его оболочки. Самая эффективная защита - это вакцинация, особенно для жителей эндемичных зон и туристов. Прививка не входит в национальный календарь, то есть ее делают бесплатно по эпидемическим показаниям или платно по усмотрению пациента.

Спрос на вакцинацию растет с начала 2020-х годов. В 2025 году привились 4,2 миллиона человек, это на 28% больше, чем в 2021 году.  Обработано 72 тысячи гектаров земли от клещей, то есть 41% от уровня 2025 года.

Вакцинация проводится по плановой или интенсивной методике, после курса необходимо ревакцинироваться раз в три года. При пропуске прививки и высоком показателе антител, то есть от 800 единиц и выше, прививку можно отложить. Иммунитет формируется через две недели после второй дозы. После укуса вакцинация бесполезна, применяется экстренная, но малоэффективная профилактика.  

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что при обнаружении на теле клеща не стоит пытаться избавиться от него самостоятельно, поскольку это может пагубно сказаться на здоровье. 

#в стране и мире #здоровье #вакцинация #паразиты #Клещи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 