Около 84 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

Количество россиян, пострадавших от укусов клещей, превысило 84 тысячи человек. Об этом рассказал представитель пресс-службы Роспотребнадзора для газеты «Ведомости».



Всего за семь дней этот показатель вырос почти в два раза. Неделей ранее в ведомстве сообщили о 43 тысячах обращений. Сезонную активность насекомые начали проявлять с середины марта. При этом 2,4 миллиона человек сделали прививку от клещевого энцефалита. Как подсчитали журналисты на основе данных службы, только за прошедшую неделю число вакцинированных выросло примерно на 200 тысяч.



В федеральной службе уточнили, что чаще всего жертвы клещей обращались за помощью в лечебные учреждения следующих регионов: Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Вологодская, Кировская, Томская, Костромская и Новосибирская области, а также Красноярский край. Опасность заражения энцефалитом сохраняется в отдельных районах 49 субъектов РФ.



Инфекция вызывает лихорадку, интоксикацию, поражает серое вещество мозга и его оболочки. Самая эффективная защита - это вакцинация, особенно для жителей эндемичных зон и туристов. Прививка не входит в национальный календарь, то есть ее делают бесплатно по эпидемическим показаниям или платно по усмотрению пациента.



Спрос на вакцинацию растет с начала 2020-х годов. В 2025 году привились 4,2 миллиона человек, это на 28% больше, чем в 2021 году. Обработано 72 тысячи гектаров земли от клещей, то есть 41% от уровня 2025 года.



Вакцинация проводится по плановой или интенсивной методике, после курса необходимо ревакцинироваться раз в три года. При пропуске прививки и высоком показателе антител, то есть от 800 единиц и выше, прививку можно отложить. Иммунитет формируется через две недели после второй дозы. После укуса вакцинация бесполезна, применяется экстренная, но малоэффективная профилактика.



Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что при обнаружении на теле клеща не стоит пытаться избавиться от него самостоятельно, поскольку это может пагубно сказаться на здоровье.



