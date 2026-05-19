В Ярославской области перекрыли дорогу на Москву из-за атаки БПЛА

В Ярославской области введены ограничения движения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», - написал глава региона.

Евраев также попросил воздержаться от поездок по данному маршруту или при необходимости выбирать пути объезда.

Угроза по-прежнему сохраняется. Подразделения Минобороны и силовых структур продолжают работу по обеспечению безопасности. Граждан просят не покидать укрытия до официальной отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее в результате массовой атаки ВСУ в Севастополе повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Помимо этого, один сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в городе происходили перебои с электричеством.