МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ярославской области перекрыли дорогу на Москву из-за атаки БПЛА

Подразделения Минобороны и силовых структур продолжают работу по обеспечению безопасности.
Дарья Неяскина 19-05-2026 06:23
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Global Look Press

В Ярославской области введены ограничения движения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», - написал глава региона.

Евраев также попросил воздержаться от поездок по данному маршруту или при необходимости выбирать пути объезда.

Угроза по-прежнему сохраняется. Подразделения Минобороны и силовых структур продолжают работу по обеспечению безопасности. Граждан просят не покидать укрытия до официальной отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее в результате массовой атаки ВСУ в Севастополе повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Помимо этого, один сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в городе происходили перебои с электричеством.

#в стране и мире #бпла #дрон #Ярославская область #атака #михаил евраев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 