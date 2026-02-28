Unitel: полиция Боливии сожгла выпавшие из разбившегося самолета деньги

Полиция Боливии сжигает выпавшие из разбившегося на западе страны военного самолета деньги. Об этом сообщил телеканал Unitel.

«Полиция и другие представители власти решили сжечь эти деньги, которые, по данным Центрального банка Боливии, не имели юридической ценности», - говорится в материале.

Отмечается, что решение было принято в связи с наплывом местных жителей, которые уносили с места крушения огромное количество наличности. Кроме того, их должны были доставить в Ла-Пас для помещения в хранилища ЦБ страны.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Боливии рухнул на оживленную автомобильную дорогу в районе города Эль-Альто. На борту находился груз с деньгами.