МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Unitel: полиция Боливии сожгла выпавшие из разбившегося самолета деньги

Деньги предназначались для транспортировки в Центральный банк страны.
Глеб Владовский 28-02-2026 05:57
© Фото: David Flores, dpa, Global Look Press

Полиция Боливии сжигает выпавшие из разбившегося на западе страны военного самолета деньги. Об этом сообщил телеканал Unitel.

«Полиция и другие представители власти решили сжечь эти деньги, которые, по данным Центрального банка Боливии, не имели юридической ценности», - говорится в материале.

Отмечается, что решение было принято в связи с наплывом местных жителей, которые уносили с места крушения огромное количество наличности. Кроме того, их должны были доставить в Ла-Пас для помещения в хранилища ЦБ страны.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Боливии рухнул на оживленную автомобильную дорогу в районе города Эль-Альто. На борту находился груз с деньгами.

#в стране и мире #Самолет #Боливия #авиакатастрофа #деньги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 