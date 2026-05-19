Расходы США на войну с Ираном превысили $85 млрд за 79 дней

Это число почти в три раза превышает сумму, ранее названную исполняющим обязанности заместителя главы Пентагона.
Дарья Неяскина 19-05-2026 08:39
© Фото: Игорь Наймушин, РИА Новости

Расходы Вашингтона на боевые действия в Иране за 79 дней превысили $85 миллиардов. Об этом сообщает портал Iran War Cost.

Счетчик ресурса, обновляющийся в реальном времени, опирается на брифинг Пентагона, предоставленный конгрессу 10 марта. В нем сообщалось, что за первые шесть дней конфликта на Ближнем Востоке США потратили $11, 3 миллиарда, а каждый последующий день боевых действий обходится еще в $1 миллиард. 

Это число почти в три раза превышает сумму, ранее названную исполняющим обязанности заместителя главы Пентагона по финансовым вопросом Джулсом Херстом. Выступая перед комитетом по ассигнованиям палаты представителей, он заявил, что на операцию против Ирана израсходовано около $29 миллиардов. 

Ранее сообщалось, что расходы американских авиационных компаний на топливо в марте выросли на 56,4% относительно февраля. Увеличение затрат произошло после закрытия Ормузского пролива в развязавшемся конфликте с Ираном. 

#в стране и мире #сша #Пентагон #Иран #расходы
