WSJ: на космодроме SpaceX в Техасе из-за несчастного случая погиб рабочий

Сотрудник подрядчика разбился насмерть в ходе работ над комплексом.
Глеб Владовский 19-05-2026 06:20
© Фото: SpaceX, via Globallookpress.com

Несчастный случай произошел на космодроме компании SpaceX в американском штате Техас, в результате чего погиб человек. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 15 мая. Сотрудник одного из подрядчиков компании умер от падения в ходе работы над развитием комплекса Starbase.

Как сообщает WSJ, SpaceX усилила темпы по развитию инфраструктуры базы, чтобы увеличить число стартов прототипа космического корабля Starship. Очередной тестовый полет запланирован на 20 мая.

Ранее сообщалось, что более 70 жителей Техаса подали в суд на компанию Space Exploration Technologies, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Они утверждают, что шум и вибрации от пусков и посадок ракет Starship повредили их дома, расположенные рядом с площадкой Starbase.

