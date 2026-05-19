Потерявший ногу российский боец решил сам стать протезистом

Программу обучения протезистов запустили в 12 регионах России при поддержке фонда «Защитники Отечества».
Валентин Матвиенко Дима Иванов 19-05-2026 05:53
В России появятся передвижные центры протезирования. Проект поможет маломобильным пациентам получать высокотехнологичную помощь без поездок на большие расстояния. Одновременно в 12 регионах России стартовала программа обучения протезистов. Проблему дефицита таких специалистов фонд «Защитники Отечества» решает планомерно. Многие, кто осваивает новую профессию, сами прошли СВО и длительную реабилитацию.

«Кто если не мы. Кто-то же должен защищать нашу Родину. И вообще у мужчины это заложено природой, что он защитник и должен защищать», - рассказал участник специальной военной операции Николай Погребной рассказал о своем решении пойти на фронт.

Он воевал на Херсонском направлении в качестве гранатометчика с позывным Колючий. Спустя год службы Николай попал под минометный обстрел ВСУ.

«Там везде просматривают коптеры, нашу позицию увидели, и начался минометный обстрел. И под минометным обстрелом получил ранение, повезло, что у нас была слаженная работа. Меня быстро эвакуировали», - рассказал Погребной.

После ампутации Николай заново учился ходить и менять профессию. Большую поддержку ему оказала семья и фонд «Защитники Отечества».Супруга Николая Виктория Погребная поделилась, как помогала мужу.

«Сейчас 21 век, у нас столько возможностей. Мы рядом. Не считай себя инвалидом, это не так, жизнь продолжается. Я всегда ему в пример ставила Костомарова», - сказала Виктория Погребная.

Николай узнал о потребности в специалистах-протезистах, когда подбирал себе протез. Сейчас он проходит обучение и после его окончания будет работать в центре протезирования.

«С учетом опыта в медицине кубанского медуниверситета и практик наших центров протезирования, которые находятся в 15 регионах. И опыт наших специалистов большой, что и вылилось в такую программу», - отметила директор ростовского центра протезирования «Без барьеров» Виктория Швырева.

Сам Николай Погребной объяснил свой выбор новой профессии. Он рассказал, что после ранения и ампутации для него началась другая жизнь. Теперь он по-другому живет, по-другому учится ходить, развивается и стремится жить дальше. Николай подчеркнул, что хочет помогать таким же ребятам, как он сам, делать протезы, чтобы у них никогда не возникало мысли, что все кончено, а наоборот - они понимали, что жизнь продолжается.

Ранее стало известно, что практику канистерапии - когда участникам СВО в реабилитации помогают собаки - успешно внедрили в нескольких госпиталях Минобороны РФ.

#наш эксклюзив #реабилитация #протезирование #фонд «Защитники Отечества»
