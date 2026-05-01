В столице Венесуэлы подняли копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Это произошло 30 апреля - в день, когда в 1945 году над Рейхстагом было водружено точно такое же знамя.

Копию всемирно известного символа мужества и героизма установили над монументом «80 лет победы советского народа на нацизмом и фашизмом», сообщили в пресс-службе российского посольства в Каракасе.

Ранее президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, принимавшему участие в штурме Берлина в 1945 году. Высокая награда присвоена за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, говорится в тексте президентского указа.

Алексей Берест руководил действиями Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, навсегда вписав свои имена в историю. Оба стали Героями, а Береста награда обошла стороной по ошибке. Президент восстановил историческую справедливость.