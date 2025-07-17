Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших Знамя Победы над Рейхстагом

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, принимавшему участие в штурме Берлина в 1945 году. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу», - говорится в тексте документа.

Именно Берест руководил действиями Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, установивших знамя Победы над Рейхстагом. В итоге они удостоились звания Героя еще в СССР, а Береста награда обошла стороной.

Ранее глава государства присвоил звание Героя России бойцу из Якутии за подвиги в зоне спецоперации.