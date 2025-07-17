МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших Знамя Победы над Рейхстагом

Алексей Берест руководил действиями бойцов Красной Армии, водружавших знамя в Берлине.
Константин Денисов 2025-07-17 19:55:58
© Фото: Yevgeny Khaldei Voller Erst, dpa-Zentralbild, Globallookpress

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, принимавшему участие в штурме Берлина в 1945 году. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу», - говорится в тексте документа.

Именно Берест руководил действиями Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, установивших знамя Победы над Рейхстагом. В итоге они удостоились звания Героя еще в СССР, а Береста награда обошла стороной.

Ранее глава государства присвоил звание Героя России бойцу из Якутии за подвиги в зоне спецоперации.

#Победа #Рейхстаг #Великая Отечественная война #Владимир Путин #Герой России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 