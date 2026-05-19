Расчет «Урагана» разгромил бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач сорвал ротацию и уничтожили бронетехнику подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ.

«Зачищаем населенные пункты. По пехоте, по технике противника бьем. Блиндажи, опорные пункты разбираем. Когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружена», - рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным Сега.

Расчёты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» на дежурстве находятся круглосуточно в полной боевой готовности. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

В этот раз один из расчетов РСЗО «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач сорвал ротацию и уничтожили бронетехнику подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

В результате аэроразведки было выявлено скопление живой силы и техники противника. Полученные координаты целей незамедлительно были переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет «Урагана» произвел снятие с маскировки боевой машины и выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание и наведение реактивной системы. Точным залпом 220-мм реактивных снарядов на дальность свыше 25 километров были поражены все заданные цели.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилось с помощью расчетов БПЛА войск беспилотных систем, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

«Коллектив слаженный. Уже вместе два с половиной года. Каждый знает свои обязанности и свое дело. Можем работать сразу же по нескольким адресам. Три ракеты в одно место, три ракеты в другое место», - поделился Сега.

После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, соблюдая все меры безопасности. Боевая машина была тщательно замаскирована, после чего расчет укрылся в подготовленном подземном укрытии, сохранив боеспособность для выполнения следующих задач.

Благодаря значительной дальности действия и обширной зоне поражения «Ураганов», они являются мощным инструментом для проведения контрбатарейной борьбы и атак по тыловым позициям противника, что позволяет нарушать логистические пути боевиков ВСУ.

Накануне расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, пункт управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.