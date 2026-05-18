«Ураган» обрушился на опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, пункт управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, огневые задачи выполняли подразделения 34-й артиллерийской дивизии. Разведка передала координаты украинского опорного пункта с личным составом, после чего расчет 273-й артиллерийской бригады оперативно выдвинулся на позицию и нанес удар.

В Минобороны отметили, что высокая мобильность позволяет расчетам РСЗО быстро занимать огневые позиции, производить залп и менять место дислокации, снижая риск обнаружения беспилотниками противника. После выполнения задачи расчеты вернулись в укрытие и замаскировали технику.

Операторы разведывательных БПЛА подтвердили поражение цели. В министерстве также заявили, что удары реактивной артиллерии помогли российским штурмовым подразделениям продвинуться на участке в Харьковской области.

