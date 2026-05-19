В ДНР погиб мужчина после атаки вражеского дрона на авто

На участке дороги Волноваха - Дмитревка погиб мужчина 1993 года рождения после удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Двое мужчин получили ранения средней степени тяжести.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» - написал Пушилин.

Также глава республики отметил, что в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах четыре дома, два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Накануне в результате массовой атаки ВСУ в Севастополе повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Кроме того, один сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в городе происходили перебои с электричеством.