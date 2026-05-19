МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ДНР погиб мужчина после атаки вражеского дрона на авто

Еще двое получили ранения средней степени тяжести.
Вероника Левшина 19-05-2026 03:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На участке дороги Волноваха - Дмитревка погиб мужчина 1993 года рождения после удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Двое мужчин получили ранения средней степени тяжести.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» - написал Пушилин.

Также глава республики отметил, что в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах четыре дома, два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Накануне в результате массовой атаки ВСУ в Севастополе повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Кроме того, один сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в городе происходили перебои с электричеством.

#в стране и мире #бпла #ДНР #атака #пострадавшие #погибший #волноваха
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 