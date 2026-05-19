В Краснодаре молния убила велосипедиста

Сперва пострадавший потерял сознание, но прибывшие медики не успели его спасти.
Вероника Левшина 19-05-2026 03:52
© Фото: Юлий Ахромеев, РИА Новости

Молния убила мужчину в Краснодаре. Об этом сообщил Life.ru.

По словам очевидцев, мужчина находился на электровелосипеде на парковке возле ЖК «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова, когда в него попал разряд. Сперва он потерял сознание, однако прибывшие медики не смогли спасти велосипедиста. Обстоятельства трагедии уточняются.

Предположительно, это первый зафиксированный случай смерти человека от удара молнии в России в 2026 году.

Накануне в Москве был побит рекорд по количеству осадков, который держался с 1904 года. Тогда рекордное значение составило 21,1 миллиметра. За сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 34 миллиметра осадков, что составляет 55% месячной нормы.

