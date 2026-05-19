Politico: Белый дом склоняется к военной операции на Кубе

Администрация президента США Дональда Трампа все больше рассматривает возможность применения военной силы в отношении Кубы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в администрации.

По информации издания, в Белом доме растет разочарование тем, что кампания экономического давления и дипломатических усилий не заставила кубинское руководство пойти на серьезные экономические и политические реформы.

«Настроение определенно изменилось. Изначально идея состояла в том, что руководство слабое и комбинация усиленных санкций, по сути нефтяной блокады, а также очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране напугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. В Иране все пошло не так, а кубинцы оказались гораздо жестче, чем думали изначально. Поэтому они более серьезно, чем ранее, рассматривают военный вариант», - рассказал источник, знакомый с обсуждениями в администрации.

В Южном командовании Вооруженных сил США в последние недели начали подготовку планов возможных военных действий. При этом в Белом доме подчеркивают, что решение еще не принято и приоритет остается за дипломатией. Ранее Politico уже сообщало, что администрация рассматривает военные опции, однако основное внимание уделяет дипломатии и экономическому давлению.

США усилили экономическое давление на Кубу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В январе президент США подписал исполнительный указ, который фактически ввел топливную блокаду острова. Согласно указу, США угрожают тарифами и санкциями любым странам, которые напрямую или косвенно поставляют нефть и нефтепродукты на Кубу. Это привело к резкому сокращению поставок топлива, поскольку основные поставщики (прежде всего Венесуэла) оказались под сильным давлением.

В результате на Кубе возник острый дефицит топлива, который вызвал массовые отключения электроэнергии, проблемы с общественным транспортом, больницами и сельским хозяйством. Кубинские власти и ООН называют эту политику «энергетическим голодом» и «коллективным наказанием».

В мае администрация Трампа продолжила ужесточение мер: 1 мая был подписан новый исполнительный указ, расширяющий санкции на широкий круг кубинских чиновников, компаний и секторов экономики (энергетика, оборона, финансы, горнодобыча). Под санкции попал крупный военный конгломерат GAESA и другие структуры.

Несмотря на отдельные послабления (один российский танкер с нефтью прибыл на остров в марте), общий эффект блокады сохраняется. Куба получает лишь малую долю необходимого топлива, что усугубляет экономический кризис.