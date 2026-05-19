Военный эксперт: США не смогут похитить Кастро так, как Мадуро

Куба имеет больше возможностей по отражению воздушной атаки США, чем Венесуэла. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт и руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

По его словам, Куба имеет ярко выраженную антиамериканскую направленность, а также является сплоченной страной. Так как Гавану предупредили о возможностях нападения со стороны Штатов, Куба, вероятно, разрабатывает запасные варианты, чтобы дать отпор.

«Уже известно, что в Венесуэле был подтверждённый факт предательства. Попытки подкупа, вероятно, сейчас есть и среди кубинцев, однако, со моей точки зрения, подкупить их куда сложнее», - отметил Насонов.

Несмотря на границу между Кубой и США через Флоридский пролив, американцы вряд ли смогут зайти через морскую границу. Так как, во-первых, протяженность - 150 километров, во-вторых, на Кубе есть ПВО, которые давно готовы к провокациям со стороны Штатов.

Военный эксперт посоветовал усилить охрану Рауля Кастро.

«Надо скрыть все телефоны, не документировать его передвижение, минимизировать внешнюю охрану, скрытно изменить её качество нахождения и минимально использовать эфир. Необходимо учесть все ошибки, которые были сделаны при охране Мадуро», - предложил Насонов.

Ранее стало известно, что власти США могут готовить против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро такую же спецоперацию, как и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.