Мадьяр назвал 11 условий для поддержки вступления Украины в ЕС

Они касаются прав закарпатских венгров.
Дима Иванов 19-05-2026 03:04
© Фото: David Balogh, XinHua, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований Будапешта по правам венгерского нацменьшинства для одобрения начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

«Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», - сказал он на правительственном брифинге.

Мадьяр подчеркнул, что требования касаются в первую очередь восстановления прав венгров в Закарпатье, включая возможность получать образование на венгерском языке и использовать его во всех сферах жизни.

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о старте во вторник двусторонних консультаций на уровне экспертов по этому вопросу. Мадьяр также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры экспертов пройдут успешно.

Петер Мадьяр стал премьер-министром Венгрии после победы его партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле 2026 года. В отличие от своего предшественника Виктора Орбана, Мадьяр занял более проукраинскую позицию.

При этом Мадьяр сохранил жесткое требование по расширению прав венгров Закарпатья в сфере образования, языка и культуры. Он неоднократно подчеркивал, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС и считает, что Киев должен сначала полностью восстановить права венгерского меньшинства.

#Венгрия #Закарпатье #петер мадьяр
