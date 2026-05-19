Небензя посоветовал украинскому постпреду точнее учить русские поговорки

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал совет постпреду Украины при ООН Андрею Мельнику учить русские поговорки по первоисточнику.

«Сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы зафиксировать "для галочки" "неослабевающее внимание Совета" к украинскому сюжету. Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», - сказал постпред РФ.

Он также подчеркнул Мельнику, что русские поговорки нужно учить по первоисточнику, так как «не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными».

Ранее Василий Небензя усомнился в профпригодности главы евродипломатии Каи Каллас после слов политика о роли СССР во Второй Мировой войне.