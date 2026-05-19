В ГД назвали «пустым звуком» угрозы НАТО прорвать оборону Калининграда

У Запада нет ни военной, ни политической мощи, подчеркнул депутат Михаил Романов.
Дима Иванов 19-05-2026 23:56
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Депутат Государственной думы Михаил Романов заявил, что любые угрозы и претензии на Калининградскую область не имеют под собой оснований и носят исключительно информационный характер.

«Калининградская область, которая в этом году будет отмечать 80 лет, является частью Российской Федерации. Поэтому лживые заявления глав европейских МИД, которые ничем не подкреплены, кроме как пустыми словами, мы слышали неоднократно», - отметил он в комментарии Life.ru.

Парламентарий подчеркнул, что шансов реализовать озвученные планы у них нет никаких, поскольку нет ни военной мощи, ни политической, а есть лишь пустой звук. Михаил Романов добавил, что Калининградская область надежно защищена Балтийским флотом, который там дислоцируется, и шансов преуспеть там у атакующих никаких нет.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России свою решимость и возможность прорваться в Калининградскую область.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз», - сказал он.

Министр подчеркнул, что альянс располагает возможностями для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе.

