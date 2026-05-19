В Калининграде назвали истерикой призывы МИД Литвы напасть на анклав

Депутат Калининградского областного Заксобрания Евгений Мишин назвал истерикой и бездумным действием призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса к НАТО напасть на Калининградскую область.

«Это очередной выпад, калининградцы к ним привыкли. Это государство, которое испытывает серьезный, глубокий экономический кризис ввиду своей автономности, которую они сами себе придумали, отсоединившись от наших энергосистем и всего остального», - сказал Мишин в комментарии ТАСС.

Заместитель председателя комитета Заксобрания подчеркнул, что жители региона уже привыкли к подобным заявлениям со стороны литовских политиков.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО продемонстрировать способность нанести удар по российским военным объектам в Калининградской области.

В последние годы Вильнюс реализует программу создания многоэшелонной линии обороны вдоль границы с Россией и Беларусией. Планы включают противотанковые рвы, бетонные «зубы дракона», дренажные канавы, подготовленные к подрыву мосты и минные поля.