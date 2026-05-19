В Запорожской области дроны нанесли удар по центральной райбольнице

По территории Каменско-Днепровской центральной районной больницы киевский режим провел не менее 6 атак, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Плановые приемы пациентов отменены до стабилизации обстановки, приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно и принимать все неотложные случаи», - отметил чиновник.
По населенным пунктам Каменско-Днепровского муниципального округа украинские беспилотники нанесли не менее 17 атак. Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом наблюдаются дроны ВСУ.
Ранее в Энергодаре в результате атаки дронов получили повреждения жилые дома. Мэр города призвал жителей минимизировать выход на улицу.
