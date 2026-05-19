В Энергодаре жилые дома пострадали от атак дронов

Мэр Пухов призвал горожан минимизировать нахождение на улицах.
Глеб Владовский 19-05-2026 07:06
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Беспилотники атаковали город Энергодар в Запорожской области, в результате повреждения получили жилые дома. Об этом сообщил градоначальник Максим Пухов.

«Критически высокая активность дронов в городе. Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома», - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр также призвал горожан минимизировать нахождение на улице. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что упавший на восточной территории Литвы беспилотник предварительно связали с Украиной. Признаков того, что БПЛА взорвался при падении, не зафиксировано. Сигнал о падении поступил от местных жителей. 

#в стране и мире #беспилотники #запорожская область #энергодар
