Дегтярев поблагодарил федерацию муайтая за возвращение России флага и гимна

Сборная России по тайскому боксу сможет выступать на международных соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, такое решение приняла международная федерация ассоциаций муайтай.

Уже в июне российская сборная в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В команду вошли сильнейшие спортсмены страны, в том числе и многократные чемпионы мира - Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

«Тайский бокс у нас очень популярен. И мы недавно встречались с руководством международной федерации в Москве, в Минспорта, они организовывали большое у нас мероприятие, и матчевая встреча Россия и Таиланд проходила в Москве, поэтому с этой федерацией мы ведем работу. У нас хорошие контакты и здравый смысл восторжествовал. Я благодарю эту организацию за решение в пользу целостности спорта, в пользу справедливости. Любые санкции в спорте - это путь в никуда», - сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев прокомментировал возвращение флага и гимна российским гимнастам. Он также отметил проделанную по поручению президента России Владимира Путина работу в этом направлении, а также указал на важность выступления россиян в нейтральном статусе, которое убедило World Gymnastics принять соответствующее решение.