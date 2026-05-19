МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном

Уже в июне национальная команда России в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии.
Дарья Неяскина 19-05-2026 14:29
© Фото: Andrei Ladygin, Russian Look, Global Look Press

Международная федерация любительского муайтай (IFMA) восстановила российских спортсменов в правах выступать с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке», - написал министр.

Это решение имеет большое значение для всего отечественного спорта и становится еще одним шагом на пути к полноформатному возвращению российских сборных на мировую спортивную арену.

Уже в июне национальная команда России в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии. В сборную вошли сильнейшие бойцы страны, в том числе многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила спортсменов из РФ к участию в соревнованиях с использованием государственного флага и гимна.

 

#Спорт #флаг #гимн #Российские спортсмены #IFMA
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 