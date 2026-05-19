Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном

Международная федерация любительского муайтай (IFMA) восстановила российских спортсменов в правах выступать с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке», - написал министр.

Это решение имеет большое значение для всего отечественного спорта и становится еще одним шагом на пути к полноформатному возвращению российских сборных на мировую спортивную арену.

Уже в июне национальная команда России в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии. В сборную вошли сильнейшие бойцы страны, в том числе многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила спортсменов из РФ к участию в соревнованиях с использованием государственного флага и гимна.