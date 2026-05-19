В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.

«Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57», - сказал первый вице-премьер.

Самолет создан российскими конструкторами. Он обладает уникальными техническими характеристиками.

Истребитель будет выпускаться как в боевой комплектации, так и в учебно-боевой.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ получило партию Су-57 с обновленным комплексом вооружения.