МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57

Самолет обладает уникальными характеристиками.
Константин Денисов 19-05-2026 20:38
© Фото: rostecru, Telegram

В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.

«Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57», - сказал первый вице-премьер.

Самолет создан российскими конструкторами. Он обладает уникальными техническими характеристиками. 

Истребитель будет выпускаться как в боевой комплектации, так и в учебно-боевой.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ получило партию Су-57 с обновленным комплексом вооружения.

#истребитель #су-57 #денис мантуров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 