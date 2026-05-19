Прокуратура выдвинула две версии аварийной посадки Ан-2 в Якутии

Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования - основные версии аварийной посадки самолета в Якутии.
Андрей Юдин 19-05-2026 18:40
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

По делу об аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Самолет выполнял авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Из-за неисправности двигателя пилоты совершили экстренную посадку. После того как воздушное судно приземлилось, случилось возгорание двигателя. На борту находились восемь человек, которые были эвакуированы, а сам самолет сгорел.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения учебного самолета в Оренбургской области.

#в стране и мире #крушение #якутия #СК РФ #Уголовное дело
