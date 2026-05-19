Прокуратура выдвинула две версии аварийной посадки Ан-2 в Якутии

По делу об аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Самолет выполнял авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Из-за неисправности двигателя пилоты совершили экстренную посадку. После того как воздушное судно приземлилось, случилось возгорание двигателя. На борту находились восемь человек, которые были эвакуированы, а сам самолет сгорел.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту крушения учебного самолета в Оренбургской области.