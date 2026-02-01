В СК назвали две версии крушения учебного самолета в Орске

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного учебного самолета. Жертвами трагедии стали три человека. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Что означает нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В следствии рассматривают несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Сегодня вблизи поселка Джанаталап учебный легкомоторный самолет выполнял полет, после набора высоты он резко начал снижаться, в результате чего упал на поле. Пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации скончались от полученных травм.