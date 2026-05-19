В Дамаске сработала бомба возле минобороны Сирии

При деактивации взрывного устройства погиб сирийский сапер.
Андрей Юдин 19-05-2026 17:27
© Фото: Mohammad Bashir Aldaher, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бомба, которая взорвалась в сирийском городе Дамаск, находилась недалеко от здания военного ведомства. Об этом сообщило сирийское министерство обороны.

В материале минобороны говорится, что при взрыве заминированной машины погиб один солдат. Об инциденте также написала Al-Watan. Газета сообщала о гибели сапера при деактивации бомбы.

«Одна из спецгрупп сирийской армии обнаружила взрывное устройство, подготовленное к подрыву рядом с одним из зданий, принадлежащих министерству обороны, в районе Баб-Шарки в Дамаске. С устройством начали немедленно работать и предприняли попытку его обезвредить, после чего в том же районе взорвался заминированный автомобиль», - написано в сообщении.

В МО Сирии подтвердили гибель военнослужащего, также несколько человек получили ранения разной тяжести.

Ранее сообщалось, что число жертв из-за взрыва в мечети в Хомсе достигло восьми человек. Вокруг здания бойцы сил внутренней безопасности устанавливали кордоны и проводили поиск преступников.

