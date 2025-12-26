МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
До восьми выросло число погибших из-за взрыва в мечети в Хомсе

Бойцы сил внутренней безопасности установили кордоны вокруг мечети, проводится операция по поиску преступников.
Сергей Дьячкин 26-12-2025 16:58
© Фото: X/Sana_gov

Число погибших из-за взрыва в мечети в сирийском городе Хомс увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД Сирии.

Отмечается, что еще свыше 20 человек получили ранения. В МВД заявили, что на место прибыли бойцы сил внутренней безопасности. Они установили кордоны вокруг мечети. Проводится операция по поиску преступников, причастных к взрыву.

В публикации указывается, что сотрудники службы гражданской обороны ведут восстановительные работы внутри здания, которому был нанесен серьезный материальный урон. По результатам предварительного расследования, в шиитской мечети имама Али в квартале Вади-Захаб террористы установили бомбу. Она взорвалась во время пятничной молитвы.

Ни одна из радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. Хомс расположен в 165 километрах к северу от столицы страны Дамаска, это третий по численности город Сирии и важный промышленный центр. До начала в 2011 году вооруженного конфликта в Сирии в городе проживало 1,8 миллиона человек. 

#в стране и мире #сирия #расследование #восстановление #Хомс #мечеть
