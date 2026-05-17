«Мста-С» уничтожила опорник ВСУ на Днепропетровском направлении

Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания снарядов в цель и полное уничтожение опорного пункта ВСУ.
19-05-2026 16:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, укрепленную позицию украинских подразделений, скрытую в лесополосе, обнаружили операторы разведывательных беспилотников. После этого координаты цели были переданы на пункт управления огнем самоходного артиллерийского дивизиона.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии оперативно навел орудие на цель. Артиллеристы открыли огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с дистанции более 20 километров.

Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание снарядов и полное уничтожение опорного пункта ВСУ. Корректировка огня и контроль поражения целей велись с помощью разведывательных БПЛА.

В ведомстве добавили, что артиллерийские подразделения 90-й танковой дивизии ежедневно наносят удары по укрепленным позициям, технике, пунктам управления беспилотниками и живой силе противника, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #Мста-С #Днепропетровское направление
