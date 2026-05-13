«Гиацинт» поразил пункт управления БПЛА на Днепропетровском направлении

Наводчик орудия Илья Портнов отметил, что в приоритете у артиллеристов дороги снабжения, по которым идет подвоз техники и боеприпасов, а также командные пункты ВСУ.
13-05-2026 10:49
© Фото: ТРК «Звезда»

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» нанесла точный удар по пункту управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как рассказал корреспондент нашего канала Артем Желтиков, подразделения продолжают расширять полосу безопасности и ежедневно улучшают тактические позиции, а ключевую роль в наступлении играет артиллерия, уничтожающая важные объекты обороны противника.

Расчеты 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии работают по командным пунктам, маршрутам подвоза и тыловым объектам противника.

«В приоритете дороги, которые подвозы у врага есть, вот их контролируем. Пункты врагов командные, ну и по тылам бьем. Основные задачи наши», - рассказал наводчик орудия Илья Портнов.

После артиллерийских ударов в бой вступают штурмовые подразделения. Их задача - зачистить укрепления и закрепиться на позициях. Подготовке бойцов уделяют особое внимание - на полигонах отрабатываются различные варианты штурма зданий, блиндажей и укрепленных точек.

«Учитывается весь опыт бойцов, их возраст, физические данные. Под каждого бойца определенные задачи. Строятся боевые группы. То есть психологическое состояние каждого бойца проверяется, и на основании этого уже какие-то боевые группы формируются», - пояснил командир штурмового отряда Андрей Петунов.

Подготовка штурмовиков проходит поэтапно. Бойцы изучают связь, инженерное дело, работу со взрывчатыми веществами и тактическую медицину. Командир отделения Виктор Яковлев пояснил, что сначала военнослужащих знакомят с основами дисциплин, а затем постепенно усложняют задачи - вплоть до самостоятельной установки и маскировки растяжек.

Отдельное внимание уделяют медицинской подготовке. Штурмовиков учат не только накладывать жгуты и оказывать первую помощь товарищам, но и работать с психологическим состоянием раненых.

«Работал водителем скорой в основном, потом сюда пришел санитаром. Стал санинструктором, а потом командиром медицинского отделения», - рассказал Александр Лысиков.

Он отметил, что при тяжелых ранениях важно не допустить паники у бойца и поддержать его до прибытия помощи. Опыт гражданской медицины помогает в подготовке военнослужащих, однако в боевых условиях принципы работы существенно отличаются и требуют дополнительных навыков и решений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #наш эксклюзив #Гиацинт-С #Днепропетровское направление
