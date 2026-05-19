Politico: ЕС планирует заменить российские удобрения коровьим навозом

В Европе планируют компенсировать дефицит российских удобрений коровьим навозом. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, ЕС решил не искать сиюминутных способов решения проблемы и подготовил долгосрочную программу, которая включает в себя использование фермерских отходов.

Напомним, очередные пошлины на российские удобрения были введены в 2025 году. Уже тогда многие протестовали против такого решения, последствия которого стали приводить в упадок фермерские хозяйства и сельскохозяйственный сектор.

«Навоз может быть частью решения, но он никогда не заменит удобрения на основе мочевины и азота», - высказался депутат Европарламента, член комитета по сельскому хозяйству Герберт Дорфманн.

Согласился с ним и представитель Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Испании (ASAJA) Хосе Мариа Кастилья. По его словам, времени ждать реализации долгосрочных программ уже нет.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об обеспокоенности Евросоюза и Великобритании из-за нехватки топлива и удобрений, что привело к кризису в сельском хозяйстве.