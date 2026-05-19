МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: ЕС планирует заменить российские удобрения коровьим навозом

Антироссийские санкции и блокировка судоходства в Ормузском проливе подтолкнули ЕС на нетривиальные решения.
Константин Денисов 19-05-2026 16:30
© Фото: Chaiwat Subprasom, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Европе планируют компенсировать дефицит российских удобрений коровьим навозом. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, ЕС решил не искать сиюминутных способов решения проблемы и подготовил долгосрочную программу, которая включает в себя использование фермерских отходов.

Напомним, очередные пошлины на российские удобрения были введены в 2025 году. Уже тогда многие протестовали против такого решения, последствия которого стали приводить в упадок фермерские хозяйства и сельскохозяйственный сектор.

«Навоз может быть частью решения, но он никогда не заменит удобрения на основе мочевины и азота», - высказался депутат Европарламента, член комитета по сельскому хозяйству Герберт Дорфманн.

Согласился с ним и представитель Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Испании (ASAJA) Хосе Мариа Кастилья. По его словам, времени ждать реализации долгосрочных программ уже нет.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об обеспокоенности Евросоюза и Великобритании из-за нехватки топлива и удобрений, что привело к кризису в сельском хозяйстве.

#Россия #в стране и мире #Европа #ЕС #санкции #фермеры #удобрения #навоз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 