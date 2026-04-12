Дмитриев: Европа «дрожит» из-за кризиса в аграрном секторе

По его словам, первыми на защиту своего образа жизни восстали землевладельцы Ирландии.
Вероника Левшина 12-04-2026 04:06
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об обеспокоенности Евросоюза и Великобритании из-за нехватки топлива и удобрений, что привело к кризису в сельском хозяйстве.

«Эта идея оказалась весьма актуальной, поскольку фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, первыми в Ирландии и по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни», - отметил финансист.

По его словам, чиновники дрожат и паникуют из-за надвигающегося краха в аграрном секторе, который уже был предсказан.

Напомним, ранее Таиланд задумался о покупке два миллиона тонн минеральных удобрений из России. Министр сельского хозяйства и кооперативов королевства Сурия Джунгрунгруангкит отметил, что на фоне роста мировых цен и возможного дефицита закупка поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке и снизить затраты тайских аграриев.

#в стране и мире #ЕС #топливо #Кризис #Великобритания #Дмитриев #удобрения #аграрный сектор
