«Град» накрыл укрепления ВСУ в Харьковской области

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные укрепления и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии выполняли боевую задачу во взаимодействии с расчетами беспилотных систем. Во время воздушной разведки украинские позиции были обнаружены после того, как противник начал инженерные работы и тем самым демаскировал себя.

Получив координаты целей, расчет РСЗО «Град» оперативно выдвинулся на огневую позицию. В течение нескольких минут боевая машина была развернута и нанесла залп по выявленным позициям. Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА.

Как уточнили в Минобороны, в результате удара были уничтожены замаскированные укрепления врага, а также живая сила подразделений ВСУ. Помимо этого, удалось сорвать инженерно-ремонтные работы и ротацию противника на этом участке.

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников, подтвердили поражение всех намеченных целей. После выполнения задачи расчет сменил позицию и замаскировал боевую машину, чтобы избежать обнаружения с воздуха.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.