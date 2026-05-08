Астрономы поймали на камеру момент мощной солнечной вспышки

Сильная солнечная вспышка произошла на Солнце. Видео явления опубликовала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На левом краю звезды с обратной стороны выходит крупная группа пятен», - говорится в публикации.

В Институте прикладной геофизики мощность произошедшей вспышки классифицировали как M2.6. Ее продолжительность составила около 70 минут, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что астрономы зарегистрировали на Солнце сразу две вспышки среднего класса мощности. Первая произошла 23 апреля в 7:35 по московскому времени, а вторая - в 7:59.