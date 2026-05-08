Астрономы поймали на камеру момент мощной солнечной вспышки

На краю звезды также появились многочисленные пятна.
Глеб Владовский 08-05-2026 00:46
© Фото: lpixras, Telegram © Видео: lpixras, Telegram

Сильная солнечная вспышка произошла на Солнце. Видео явления опубликовала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На левом краю звезды с обратной стороны выходит крупная группа пятен», - говорится в публикации.

В Институте прикладной геофизики мощность произошедшей вспышки классифицировали как M2.6. Ее продолжительность составила около 70 минут, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что астрономы зарегистрировали на Солнце сразу две вспышки среднего класса мощности. Первая произошла 23 апреля в 7:35 по московскому времени, а вторая - в 7:59.

