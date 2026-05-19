Военная разведка США заявила о бессистемных ударах Украины по России

ВСУ наносят хаотические удары по территории Российской Федерации, в результате не добиваясь ослабления боеспособности РФ. Об этом говорится в докладе, который подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентство США по международному развитию.

«По оценке американской военной разведки, у украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре России, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», - сказано в отчете.

Отмчается, что доклад передали на рассмотрение Конгресса США.

Ранее Украина осознала, что больше не может рассчитывать на поддержку США после того, как Вашингтон в апреле продлил исключение из санкций для российской нефти.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Киев потерпел военное поражение. Глава Белого дома выразил убежденность в скором разрешении конфликта на Украине.