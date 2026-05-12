Украина осознала, что больше не может рассчитывать на поддержку США после того, как Вашингтон в апреле продлил исключение из санкций для российской нефти. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух украинских чиновников.

«Этот инцидент подчеркнул, что Киев не может рассчитывать на Вашингтон», - сказано в материале.

Авторы статьи отмечают, что в начале апреля украинские чиновники приехали в Вашингтон и призвали не продлевать санкционное исключение на российскую нефть. На что Киев заверили, что исключение прекратит действие.

Однако администрация президента США Дональда Трампа продлила его. Это вызвало негативную реакцию украинской стороны.

Трамп ранее охарактеризовал Зеленского, как хитрого политика. Он также признал, что Киев продолжает терять контроль над территориями.