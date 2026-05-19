Россиянам напомнили о способах защиты питомцев от клещей

Вне зависимости от того, какие у россиян есть питомцы, их в обязательном порядке надо обрабатывать для защиты от клещей. Об этом рассказал «Звезде» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, несмотря на то, что те же кошки не заражаются болезнями, которые переносят клещи, в отличие от собак, их тоже надо защищать от воздействия насекомых. Потому что для здоровья людей они представляют серьезную опасность.

«Сам по себе укус клеща - это дискомфорт, аллергическая реакция, боль. Плюс ко всему он ведь не сразу как попал на кожу животного и начал кусать. Они еще около двух суток могут выбирать для себя подходящее место... Но если необработанная кошка набралась клещей, потом пришла к нам домой, в постель с нами легла спать, то они могут переползли с питомца на нас», - пояснил ветеринар.

Шеляков также напомнил, что в основном человек может заболеть энцефалитом в результате укуса клещей. В случае если своевременно не оказать помощь пострадавшему, это может привести в том числе к потере здоровья, инвалидности и даже летальному исходу.

Как отметил врач, собакам можно надевать специальные ошейники. Однако если такой надеть на кошку, то она может травмировать себя. Поэтому его стоит рассматривать скорее как допсредство. Еще один способ, который работает для всех питомцев - это спреи. Но и при его использовании следует учесть ряд нюансов.

«Они действуют немедленно, но и у них минусов хватает. При обработке спреем можно пропустить какую-то зону и оставить ее уязвимой для укусов. Еще животное может слизать его с себя. Плюс атмосфера и осадки могут повлиять на концентрацию защиты», - пояснил Шеляков.

Кроме того, животных можно обезопасить, давая им специальные таблетки. Однако их чаще применяют для собак. И этот метод считается одним из наиболее эффективных способов защиты.

«Из минусов - это самое дорогое средство. Еще - не самый надежный способ дачи препарата внутрь. Потому что, когда мы даем препарат внутрь, как бы есть возможность его преждевременной эвакуации, случайно может возникнуть понос, рвота, и мы потом будем думать, усвоился препарат или нет. В этом случае может возникнуть мысль дать еще одну таблетку, а это чревато риском передозировки», - пояснил собеседник телеканала.

По мнению ветеринара, самый универсальный способ защитить питомцев от клещей - это капли на холку для собак и для кошек. В этом случае главное - не забывать о периодичности обработки.

Понять, заболело ли от укуса животное, можно по следующим симптомам: кровь в моче, нарастающая слабость, отказ от еды, повышение температуры, заплетание задних конечностей. В случае если у питомца нашли присосавшегося клеща, то его нужно немедленно удалить. При этом его нельзя просто взять и вырвать.

«Он, как шуруп, сворачивается, очень твердо в коже сидит. Поэтому его надо как бы выкручивать. Вот это можно сделать пинцетом. Если нет ничего под рукой, можно йодом обработать клеща, где он присосался, и просто раскачиваем его из стороны в сторону», - порекомендовал врач.

Ранее СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что число укушенных клещами россиян за последние две недели выросло до 84 тысяч. Риски заражения отмечаются в 49 регионах России.