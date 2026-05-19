Опубликованы кадры с места крушения катера на Байкале, в результате которого погибли пять человек. Судно перевернулось в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что катер на воздушной подушке остался на берегу озера верх дном. На месте трагедии работают оперативные службы.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать перегруз. Дело в том, что модель «Север 750К» рассчитана на 10 пассажиров. В то время как на момент трагедии на борту находились 18 человек.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате опрокидывания аэролодки на Байкале. Отмечается, что удалось спасти 13 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.