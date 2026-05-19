Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале

Пять человек погибли в результате опрокидывания аэролодки на Байкале. Об этом сообщает МЧС России. Всего на борту судна находились 18 человек.

Отмечается, что удалось спасти 13 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний. Женщина с рваной раной ноги доставлена в больницу.

Напомним, что катер «Хивус» свалился на бок в 30 метрах от берега Байкала. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех причин и обстоятельств случившегося. Если для этого будут законные основания, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Ранее было известно, что на борту находились 14 человек. Сотрудники МЧС смогли эвакуировать 10 человек, включая 14-летнего подростка. Судьба еще четырех пассажиров оставалась неизвестной, однако позже сотрудники спецслужб подтвердили гибель пяти человек.