Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале

Удалось спасти 13 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.
Дарья Неяскина 19-05-2026 12:28
© Фото: Официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. vstproc, t.me

Пять человек погибли в результате опрокидывания аэролодки на Байкале. Об этом сообщает МЧС России. Всего на борту судна находились 18 человек.

Отмечается, что удалось спасти 13 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний. Женщина с рваной раной ноги доставлена в больницу.

Напомним, что катер «Хивус» свалился на бок в 30 метрах от берега Байкала. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех причин и обстоятельств случившегося. Если для этого будут законные основания, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Ранее было известно, что на борту находились 14 человек. Сотрудники МЧС смогли эвакуировать 10 человек, включая 14-летнего подростка. Судьба еще четырех пассажиров оставалась неизвестной, однако позже сотрудники спецслужб подтвердили гибель пяти человек. 

#в стране и мире #Байкал #МЧС России #Катер «Хивус» #аэролодка «Север-750»
