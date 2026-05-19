МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны поразили средства доставки боеприпасов в Харьковской области

Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили квадроцикл и НРТК.
19-05-2026 13:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы операторов FPV-дронов группировки войск «Север», которые нанесли удары по средствам снабжения ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, операторы беспилотников 6-й гвардейской общевойсковой армии поразили квадроцикл и наземный роботизированный комплекс, использовавшиеся для доставки продовольствия и боеприпасов на украинские позиции в зоне СВО.

На опубликованных кадрах с камер ударных FPV-дронов видно, как беспилотники на малой высоте заходят на цели в лесистой местности. После точных попаданий техника загорается. На одном из эпизодов зафиксирован сильный пожар после удара. На другом - поражение замаскированного наземного роботизированного комплекса, укрытого маскировочными сетями среди деревьев. Также в ролике присутствуют кадры объективного контроля, в том числе съемка с тепловизора, подтверждающая уничтожение техники противника.

В российском оборонном ведомстве отметили, что между расчетами FPV-дронов и пунктами управления налажена бесперебойная связь. Для координации действий используются штатные средства связи, оптоволоконные линии и спутниковые антенны, обеспечивающие устойчивую передачу видео и данных в режиме реального времени.

Расчеты беспилотников продолжают наносить удары по технике и позициям ВСУ, поддерживая действия российских подразделений на Харьковском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #Север #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 