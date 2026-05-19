FPV-дроны поразили средства доставки боеприпасов в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры работы операторов FPV-дронов группировки войск «Север», которые нанесли удары по средствам снабжения ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, операторы беспилотников 6-й гвардейской общевойсковой армии поразили квадроцикл и наземный роботизированный комплекс, использовавшиеся для доставки продовольствия и боеприпасов на украинские позиции в зоне СВО.

На опубликованных кадрах с камер ударных FPV-дронов видно, как беспилотники на малой высоте заходят на цели в лесистой местности. После точных попаданий техника загорается. На одном из эпизодов зафиксирован сильный пожар после удара. На другом - поражение замаскированного наземного роботизированного комплекса, укрытого маскировочными сетями среди деревьев. Также в ролике присутствуют кадры объективного контроля, в том числе съемка с тепловизора, подтверждающая уничтожение техники противника.

В российском оборонном ведомстве отметили, что между расчетами FPV-дронов и пунктами управления налажена бесперебойная связь. Для координации действий используются штатные средства связи, оптоволоконные линии и спутниковые антенны, обеспечивающие устойчивую передачу видео и данных в режиме реального времени.

Расчеты беспилотников продолжают наносить удары по технике и позициям ВСУ, поддерживая действия российских подразделений на Харьковском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.