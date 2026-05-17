Операторы ударных дронов войск беспилотных систем в составе шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА противника в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские позиции были обнаружены в ходе воздушной разведки. Тогда же были найдены и места размещения антенного оборудования, обеспечивающего связь и передачу данных.

«Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что между расчетами и командными пунктами развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны. Они позволяют обеспечить подразделения качественным интернетом.

Объективный контроль поражения транслируется в реальном времени и передается на командный пункт. Это происходит благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Враг спрятал их в лесополосе, но воздушная разведка сразу же их разглядела. В конце концов все цели были уничтожены.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.