Дмитриев: рубль укрепился на 40% и стал самой успешной валютой года

Экономика России также находится в хорошем состоянии.
Тимур Юсупов 2025-10-26 22:33:28
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Рубль достиг статуса наиболее успешной валюты 2025 года, продемонстрировав укрепление на 40% по сравнению с долларом США. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

"Рубль в том числе укрепился на 40 процентов по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года", - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Спецпредставитель президента Путина также заметил, что состояние российской экономики оценивается, как хорошее.

Ранее Дмитриев сообщал, что ему удалось договориться с конгрессвумэн Анной Луной о проведении в ближайшем будущем встречи депутатов Госдумы РФ с членами Конгресса США.

#в стране и мире #рубль #деньги #Дмитриев #укрепление рубля #экономика РФ
