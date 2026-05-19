АТОР: сокращение срока безвиза в Таиланде не повлияет на туристов из России

Причина сокращения срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней кроется в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом рассказал «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Это нововведение направлено на борьбу с незаконной миграцией и с тем, чтобы усложнить жизнь тем, кто зимует в Таиланде под видом туристов... А вот для классических туристов, коих является превалирующее большинство, ничего не меняется», - уточнил Мурадян.

Собеседник телеканала отметил, что большинство туристов приезжают в королевство на отдых максимум на две недели. Кроме того, Таиланд является лидером по турпотоку в зимний период. В то же время Мурадян выразил мнение, что после истечения 30-дневного срока турист может возобновить период пребывания в стране на то же время, но для этого необходимо выехать и вернуться на территорию королевства.

Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Таиланда сократил безвизовый режим для свыше 90 стран, в том числе и для России.