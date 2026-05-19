На Байкале перевернулся катер, четверо пассажиров пропали

Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех причин и обстоятельств случившегося.
Дарья Неяскина 19-05-2026 11:44
© Фото: Прокуратура Республики Бурятия, max.ru

Катер «Хивус» свалился на бок в 30 метрах от берега Байкала, в результате четыре человека остались под водой. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия в своем канале в MАХ.

«По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер "Хивус". По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой», - сказано в сообщении.

Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех причин и обстоятельств случившегося. Если для этого будут законные основания, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

В ГУ МЧС России по Республике Бурятия отметили, что на борту находились 14 человек. Спасателям удалось эвакуировать 10 человек, включая 14-летнего подростка. Судьба еще четырех пассажиров остается неизвестной. 

Сама аэролодка уже подтянута к берегу. На месте ЧП развернута группировка из 30 специалистов и 11 единиц спецтехники. Дополнительно к району аварии выдвинулась водолазная группа МЧС России для обследования акватории.

#в стране и мире #Байкал #Катер «Хивус» #Прокуратура Республики Бурятия
