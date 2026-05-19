Устроившие поджоги релейных шкафов подростки предстанут перед судом

Устроившие поджоги на объектах железнодорожной инфраструктуры подростки предстанут перед судом в Краснодарском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следком России.

«Им инкриминируют серию террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. По версии следствия, в мае 2025 года старший из подростков согласился за деньги выполнять указания неизвестного куратора», - говорится в материале.

Как сообщает телеканал, согласившийся выполнить поручения фигурант дела привлек к этой работе еще двоих своих знакомых. Еще один подросток присоединился к ним позже. По данным следствия, жители Кубани подожгли три релейных шкафа и отправляли куратору подтверждающие видео.

За одну из диверсий им заплатили в криптовалюте. На основе всех собранных доказательств дело передали на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что 1 апреля кураторы связались с подростком и убедили поджечь колонку АЗС в Москве, после того как он скинул геолокацию новому знакомому в интернете.